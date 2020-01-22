В Госдуме прокомментировали назначение Мурашко министром здравоохранения

Михаил Мурашко, который стал главой Минздрава, обладает всеми качествами и навыками, которые позволят ему успешно выполнить задачи, стоящие перед российским здравоохранением.

Об этом сообщил член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич. "За его плечами, как практический опыт работы, так и управленческая деятельность регионального и федерального уровней. На мой взгляд, сейчас мы видим беспрецедентное внимание со стороны государства к сфере здравоохранения, как в плане финансовых вливаний, так и в плане поставленных задач", - сказал Менделевич, передает РИА "Новости".

Напомним, 22 января президент Владимир Путин подписал указы о структуре и составе Правительства.

Первым вице-премьером становится Андрей Белоусов, вице-премьерами Дмитрий Григоренко, Юрий Трутнев, Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Аверчук, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко

В числе вице-премьеров сразу двое заместителей главы Правительства Михаила Мишустина из ФНС. Интересна и кандидатура Андрея Белоусова - экономист по образованию, он известен тем, что в августе 2018 года в письме главе государства предложил изъять у 14 металлургических, химических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов и направить их на выполнение майских указов.