В США появился первый заболевший новым типом китайского коронавируса

В штате Вашингтон обнаружили первого заболевшего новым типом китайского коронавируса, пишет Mash.

Ранее мужчина ездил в Китай.

Пневмония, вызванная новым коронавирусом, была диагностирована у, по меньшей мере, 41 человека в Китае (12 уже переболели и выписаны, однако пять находятся в тяжелом состоянии), один случай зарегистрирован в Таиланде – в эту страну приехала жительница Уханя. Многие страны, в том числе и Россия, ввели в аэропортах тепловизорный досмотр пассажиров, прибывающих рейсами из Китая.

Российские ученые менее чем за неделю разработали тест на коронавирус, ставший причиной смерти нескольких человек в Китае. Меры безопасности усилены в пунктах пропуска через госграницу. Метод выявления патогена вывели сотрудники ГНЦ ВБ "Вектор".