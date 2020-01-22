В России доступ к интернет-поисковикам и соцсетям может стать бесплатным

В России пользователи смогут бесплатно искать информацию в интернете через поисковики и "висеть" в соцсетях.

Как пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Минкомсвязи Евгения Новикова, ведомство сейчас прорабатывает механизмы бесплатного доступа.

Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил подготовить и реализовать проект "Доступный интернет". Если инициатива будет реализована, то жители России не будут платить за интернет-трафик при пользовании этими сервисами.

С 1 марта этого года, например, сайт Госуслуг уже станет бесплатным и на него можно будет заходить, не платя за трафик.