03 Августа 2020
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Общество В России
смартфон (2019) | Фото: PxHere

В России доступ к интернет-поисковикам и соцсетям может стать бесплатным

В России пользователи смогут бесплатно искать информацию в интернете через поисковики и "висеть" в соцсетях.

Как пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Минкомсвязи Евгения Новикова, ведомство сейчас прорабатывает механизмы бесплатного доступа.

Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил подготовить и реализовать проект "Доступный интернет". Если инициатива будет реализована, то жители России не будут платить за интернет-трафик при пользовании этими сервисами.

С 1 марта этого года, например, сайт Госуслуг уже станет бесплатным и на него можно будет заходить, не платя за трафик.

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В России доступ к интернет-поисковикам и соцсетям может стать бесплатным

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Теги: Минкомсвязь, бесплатный доступ, интернет, поисковики



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