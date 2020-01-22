"Красивый рисунок с конькобежным дворцом полетит в помойку". Застройка парка РТИ может пойти по более прибыльному сценарию

Депутат Екатеринбургской городской думы Дмитрий Сергин рассказал о том, чем грозит парку РТИ утверждение плана по его застройке. Депутат направил запрос в администрацию города, но пока ситуация не однозначна.

"Я вносил предложение в генплан. До 27 декабря администрация рассматривала предложения, которые поступили. Они обязаны отправить обратно заявителям их решение, но мне пока ничего не поступало. Я предлагал предусмотреть другую зону, ту, что не позволяет на своей территории строительство апартаментов, деловых центров и всего чего угодно, что планировалось в генплане", - сообщил Накануне.RU Дмитрий Сергин.

По его словам, при утверждения генплана в том виде, в котором его представляли изначально, никто не помешает застройщику построить на месте парка любое сооружение по собственному усмотрению - данная зона предназначена под строительство не только спортивных объектов, но и предусматривает возведение многих других. Таким образом, получив утверждение вида использования на строительство стадиона (как и других объектов), владелец земли может запросто сделать выбор в сторону более выгодного для себя предложения.

"В администрации города в 2015 году были слушания. Хотели построить три 25-ти этажных здания под апартаменты, - напоминает депутат городской думы. - Никто не знает, для чего сегодня вбрасывается проект Дворца конькобежного спорта: то ли для того, чтобы его реально реализовать, то ли для других целей. Например, обмена этого земельного участка на более выгодный или чтобы под предлогом строительства спортивного объекта получить разрешение на строительство чего угодно. Формально, владелец земли посидит и подумает, а зачем мне нужен этот стадион, когда иная коммерческая недвижимость принесет мне больший доход. Он просто перелистнет эту жизненную страницу, красивый рисунок с конькобежным дворцом выбросит на помойку и будет делать все, что заблагорассудится".

В сторону данного предположения высказывался и другой депутат Екатеринбургской городской думы Андрей Пирожков, комментируя ситуацию на своей странице ВКонтакте: "Если намерения строить коммерческую недвижимость "под шумок" здесь нет, то, получается, что частный инвестор хочет не заработать денег, а отдать миллионы и миллионы на развитие инфраструктуры? Хотелось бы верить, конечно, но мы не в сказке живём".

Ориентир застройщика, направленный на более выгодное предложение, не единственная причина, почему на месте парка, скорее всего, не будет обещанного Дворца конькобежного спорта. По словам Дмитрия Сергина, главной причиной являются значительные затраты на Универсиаду в 2020 г. Как сообщил депутат, средства города и региона ограничены. По дорожным картам, на Универсиаду планируется затратить свыше 80 млрд руб. и на другие спортивные сооружения денег у города просто нет.

"Это существенная сумма, которая должна где-то появиться. Если где-то взяли, то откуда-то должно и убыть. Пока, на сегодня, нет понимания каких-то четких финансов, которые должны прийти из Москвы. Поэтому нам необходимо напрячь внутренние резервы, для того чтобы эти деньги, пусть не в течение года, но пары-тройки лет, мобилизовались, - разъясняет депутат. - Следовательно, если мы тратимся на Универсиаду, то на другие спортивные объекты найти деньги абсолютно точно не получится, и я говорю не только про стадион РТИ, но и про биатлонный центр на 12-ом километре. Соответственно, каждый будет пытаться использовать свою собственность в рамках тех правил, которые на сегодня по этой собственности имеются. И если, в конечном итоге, генплан утвердится в том виде, в котором был предложен ранее, то на этом стадионе РТИ могут построить все что угодно: снести стадион, построить апартаменты, торговый центр. И на этом этапе застройщику никто не запретит это сделать".

На данный момент частным собственником парка РТИ, прилегающего к стадиону "Южный", по-прежнему является ООО "Компания №8". После публичного слушания в 2015, где жители близлежащих районов высказались против строительства апартаментов на территории парка, мэрия Екатеринбурга объявила о намерении выкупить землю. По словам Дмитрия Сергина, несколько месяцев назад ему пришел ответ с дорожными картами города, в которых территории РТИ и Химмаша не числились. Как он выразился,"какие-то совещания идут, кто-то с кем-то договаривается, но как этот обмен будет происходить? Будет ли это выкуп или обмен землями? Если да, то какими? Информации нет."

Как сообщили Накануне.RU в департаменте архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга, об обмене или выкупе территории парка пока речи не идет. Согласно утвержденному проекту планировки территории и межевания в границах улиц Патриса Лумумбы, Начдива Онуфриева, 8 марта, переулка Рижского от сентября 2019 г., территория парка завода РТИ расположена в рекреационной зоне, а значит входит в план по перепланировке и застройке вышеуказанных земель.Таким образом, в границах стадиона "Южный" все еще предусмотрено размещение Дворца конькобежного спорта с трибунами на 3,5 тыс. зрителей.

"Это всегда был парк-стадион и в советские годы он был достаточно активно задействован. Я сам на этом стадионе занимался. В свое время на нем была самая сильная в Чкаловском районе детская команда, неоднократно побеждавшая в турнирах "Золотая шайба", а детей бесплатно обеспечивали хоккейной формой. Была футбольная команда, хорошая прогулочная зона. Это память и память у жителей близлежащих территорий свежа, потому хотелось бы сохранить именно такую рекреационную зону", - говорит Дмитрий Сергин.