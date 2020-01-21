Новое Правительство России

Президент Владимир Путин подписал указы о структуре и составе Правительства

Первым вице-премьером становится Андрей Белоусов, вице-премьерами Дмитрий Григоренко, Юрий Трутнев, Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Аверчук, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко

В числе вице-премьеров сразу двое заместителей главы Правительства Михаила Мишустина из ФНС. Интересна и кандидатура Андрея Белоусова - экономист по образованию, он известен тем, что в августе 2018 года в письме главе государства предложил изъять у 14 металлургических, химических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов и направить их на выполнение майских указов. Марат Хуснуллин переходит в Правительство с поста заместителя мэра Москвы, усиливая таким образом "собянинский блок".

Сохранили посты министры: транспорта Евгений Дитрих, природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, промышленности и торговли Денис Мантуров, иностранных дел Сергей Лавров, обороны Сергей Шойгу, энергетики Александр Новак, финансов Антон Силуанов (с утратой вице-премьерского поста), внутренних дел Владимир Колокольцев, строительства Владимир Якушев, МЧС Евгений Зиничев, сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов

Министром экономического развития назначен экс-глава Пермского края Максим Решетников

Ректор ТюмГУ Валерий Фальков назначен министром науки и высшего образования РФ

Министром здравоохранения стал Михаил Мурашко, ранее возглавлявший Росздравнадзор

Министром культуры - Ольга Любимова, экс-руководитель департамента кинематографии Министерства культуры Российской Федерации, крестница режиссера Никиты Михалкова

Министром просвещения Сергей Кравцов, экс-глава Рособрнадзора

Министром труда и соцзащиты Антон Котяков, бывший замминистра финансов

Министром спорта Олег Матыцин, чиновник, курировавший Универсиаду

Министром юстиции Константин Чуйченко, ранее руководивший Аппаратом Правительства

Главой Минкомсвязи РФ стал Максут Шадаев - вице-президент "Ростелекома" по цифровым платформам

В Правительстве не будет Министерства по делам Северного Кавказа - Путин его упразднил, дела будут переданы в Министерство экономического развития. В подчинение Минфина перешло управление госимуществом.