Новое Правительство России
Президент Владимир Путин подписал указы о структуре и составе Правительства
Первым вице-премьером становится Андрей Белоусов, вице-премьерами Дмитрий Григоренко, Юрий Трутнев, Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Аверчук, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко
В числе вице-премьеров сразу двое заместителей главы Правительства Михаила Мишустина из ФНС. Интересна и кандидатура Андрея Белоусова - экономист по образованию, он известен тем, что в августе 2018 года в письме главе государства предложил изъять у 14 металлургических, химических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов и направить их на выполнение майских указов. Марат Хуснуллин переходит в Правительство с поста заместителя мэра Москвы, усиливая таким образом "собянинский блок".
Сохранили посты министры: транспорта Евгений Дитрих, природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, промышленности и торговли Денис Мантуров, иностранных дел Сергей Лавров, обороны Сергей Шойгу, энергетики Александр Новак, финансов Антон Силуанов (с утратой вице-премьерского поста), внутренних дел Владимир Колокольцев, строительства Владимир Якушев, МЧС Евгений Зиничев, сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов
Министром экономического развития назначен экс-глава Пермского края Максим Решетников
Ректор ТюмГУ Валерий Фальков назначен министром науки и высшего образования РФ
Министром здравоохранения стал Михаил Мурашко, ранее возглавлявший Росздравнадзор
Министром культуры - Ольга Любимова, экс-руководитель департамента кинематографии Министерства культуры Российской Федерации, крестница режиссера Никиты Михалкова
Министром просвещения Сергей Кравцов, экс-глава Рособрнадзора
Министром труда и соцзащиты Антон Котяков, бывший замминистра финансов
Министром спорта Олег Матыцин, чиновник, курировавший Универсиаду
Министром юстиции Константин Чуйченко, ранее руководивший Аппаратом Правительства
Главой Минкомсвязи РФ стал Максут Шадаев - вице-президент "Ростелекома" по цифровым платформам
В Правительстве не будет Министерства по делам Северного Кавказа - Путин его упразднил, дела будут переданы в Министерство экономического развития. В подчинение Минфина перешло управление госимуществом.