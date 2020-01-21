02 Августа 2020
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путин владимир владимирович (2005) | Фото: Накануне.ru

Объявление списка кандидатур в новое Правительство затягивается

Объявление списка кандидатур новых членов российского Правительства затягивается. Ранее предполагалось, что номинанты будут объявлены сегодня днем.

Незыгарь передает, что президент сегодня запросил несколько дополнительных справок на возможных кандидатов в Правительство, видимо, консультации затягиваются.

Напомним, по данным разных источников, Правительство покинут Максим Орешкин, Владимир Мединский, Ольга Голодец, Вероника Скворцова, Максим Топилин, Дмитрий Козак, Сергей Лавров, Виталий Мутко, "сохранятся" Юрий Борисов, Михаил Котюков и Сергей Шойгу. Не озвучивались перспективы министров из "собянинского" блока Дмитрия Кобылкина и Владимира Якушева.

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Объявление списка кандидатур в новое Правительство затягивается

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Теги: правительство, список кандидатур



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