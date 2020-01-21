Первый "беглый бизнесмен" из "списка Титова" получил смягчение приговора

Первому бизнесмену из "списка Титова" заменили реальное наказание условным - речь идет о директоре ТД "Гриф" Андрее Каковкине. Сегодня Ростовский облсуд изменил приговор с 3 лет колонии общего режима на 3 года условного срока с двумя годами испытательного.

Каковкин был осужден осенью 2019 года за мошенничество, преступление относилось к 2015 году, передает Интерфакс.

Напомним, в начале февраля 2018 года Борис Титов заявил, что передал главе государства список бизнесменов, желающих вернуться в Россию, но скрывающихся от правосудия за рубежом. По его словам, история у всех этих бизнесменов примерно одинакова: они успели уехать из страны до момента заключения в СИЗО.

Первым предпринимателем из списка, вернувшимся в Россию, стал ростовский бизнесмен Андрей Каковкин. При въезде бизнесмена арестовали и отправили в ОВД, однако после вмешательства адвокатов его отпустили домой под обязательство о явке. В августе 2018 года полиция прекратила уголовное дело в отношении Каковкина, а затем оно было возобновлено.

Всего на родину вернулись уже восемь человек из этого списка.