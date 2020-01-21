Российские ученые за неделю разработали тест на коронавирус-убийцу из Китая

02 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Смотрите тут - http://remont.youdo.com/electrician/service/wiring/other/vkvartire/, ссылка на описание.
Объявление: http://remont.youdo.com/repair/country-house/external-finishing/facade/other/okraska/, смотреть тут.



Наука и техника В России За рубежом
(2004) |

Российские ученые за неделю разработали тест на коронавирус-убийцу из Китая

Российские ученые менее чем за неделю разработали тест на коронавирус, ставший причиной смерти нескольких человек в Китае. Меры безопасности усилены в пунктах пропуска через госграницу. Метод выявления патогена вывели сотрудники ГНЦ ВБ "Вектор".
Читайте также:

"Наборы основаны на молекулярно-генетическом методе полимеразной цепной реакции (ПЦР), который имеет ряд преимуществ – широко распространен, обладает высокой чувствительностью (с его помощью можно обнаруживать единичные копии вирусов) и короткий срок получения результатов (от 2-х до 4-х часов). Для диагностирования заболевания с использованием разработанных средств достаточно отобрать образец из носоглотки больного или подозрительного на заболевание человека", - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ученые представили два независимых средства для диагностики, позволяющие выявить болезнь на ранних стадиях. Первый тест позволяет диагностировать новый коронавирус 2019-nCoV, а второй выявляет и возбудителя нового заболевания, и "старого знакомого" - атипичную пневмонию или ТОРС – "тяжелый острый респираторный синдром".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Российские ученые за неделю разработали тест на коронавирус-убийцу из Китая

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: коронавирус, тест, российские ученые



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 29.01.2020 00:29 Мск Онищенко оценил эффективность "Арбидола" против смертельного коронавируса
Ранее 28.01.2020 16:08 Мск Китайский эксперт: пик эпидемии коронавируса будет достигнут через 7- 10 дней
Ранее 28.01.2020 11:42 Мск В московском храме провели молебен о спасении от эпидемии коронавируса
Ранее 28.01.2020 10:52 Мск Россия приостанавливает прием туристических групп из Китая
Ранее 28.01.2020 08:59 Мск Первый случай заражения новым коронавирусом зарегистрирован в Германии
Ранее 28.01.2020 07:49 Мск Приморье получило экспресс-тесты для диагностики китайского вируса
Ранее 28.01.2020 05:18 Мск РФ может лишиться турпотока из Китая
Ранее 26.01.2020 13:41 Мск "Лежит в отдельном боксе". В Челябинске врачи "колдуют" над 21-летним парнем, у которого подозрение на коронавирус
Ранее 26.01.2020 10:31 Мск В Китае из-за вспышки коронавируса запретили продажу и перевозку диких животных
Ранее 23.01.2020 13:48 Мск Ещё один город в Китае закрывают из-за коронавируса
Ранее 23.01.2020 12:23 Мск В Перми у пассажира самолета, прилетевшего из Китая, заподозрили коронавирус
Ранее 23.01.2020 11:50 Мск China Post: Посылки из Китая будут проходить двойную дезинфекцию
Ранее 23.01.2020 11:23 Мск Коронавирус у госпитализированных в Петербурге мужчин не подтвердился
Ранее 23.01.2020 08:00 Мск "Самолеты под завязку". Уральцы не собираются отказываться от путевок в Китай из-за коронавируса
Ранее 22.01.2020 21:17 Мск У прилетевшего в Санкт-Петербург гражданина КНР коронавирус не подтвердился
Ранее 22.01.2020 18:52 Мск В Россию завезли коронавирус из Китая: стало известно о двух заболевших
Ранее 22.01.2020 14:51 Мск Смертность от коронавируса меньше, чем от чумы. Но остановить распространение болезни не удаётся
Ранее 22.01.2020 09:33 Мск Амурские врачи готовятся к вспышке китайского коронавируса
Ранее 22.01.2020 09:11 Мск Коронавирус, вызвавший пневмонию нового типа в Китае, мог передаться от летучих мышей
Ранее 22.01.2020 07:34 Мск Число жертв коронавируса 2019-nCoV достигло девяти, более 400 человек заражены
Ранее 21.01.2020 22:18 Мск В США появился первый заболевший новым типом китайского коронавируса

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.01.2020 15:05 Мск Мэр города Ухань: от нового коронавируса скончались уже шесть человек
Ранее 21.01.2020 10:18 Мск Роспотребнадзор не исключил попадания в Россию коронавируса из Китая
Ранее 21.01.2020 09:14 Мск В США ученые начали разработку вакцины против нового коронавируса из Китая
Ранее 21.01.2020 07:15 Мск Четвертый человек умер от пневмонии, вызванной новым коронавирусом. ВОЗ созывает экстренное совещание
Ранее 20.01.2020 09:57 Мск Третий человек умер от пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Миндрав РФ готовит экспресс-тест
Ранее 17.01.2020 07:32 Мск Второй человек скончался от пневмонии, вызванной новым коронавирусом

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров