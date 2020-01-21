Российские ученые за неделю разработали тест на коронавирус-убийцу из Китая

Российские ученые менее чем за неделю разработали тест на коронавирус, ставший причиной смерти нескольких человек в Китае. Меры безопасности усилены в пунктах пропуска через госграницу. Метод выявления патогена вывели сотрудники ГНЦ ВБ "Вектор".

"Наборы основаны на молекулярно-генетическом методе полимеразной цепной реакции (ПЦР), который имеет ряд преимуществ – широко распространен, обладает высокой чувствительностью (с его помощью можно обнаруживать единичные копии вирусов) и короткий срок получения результатов (от 2-х до 4-х часов). Для диагностирования заболевания с использованием разработанных средств достаточно отобрать образец из носоглотки больного или подозрительного на заболевание человека", - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ученые представили два независимых средства для диагностики, позволяющие выявить болезнь на ранних стадиях. Первый тест позволяет диагностировать новый коронавирус 2019-nCoV, а второй выявляет и возбудителя нового заболевания, и "старого знакомого" - атипичную пневмонию или ТОРС – "тяжелый острый респираторный синдром".