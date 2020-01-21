Бывший пресс-секретарь Ельцина назвал конструктивизм визитной карточкой Екатеринбурга. Ему пожаловались на снос здания на Нагорной

Сегодня в Ельцин-центре выступал бывший пресс-секретарь Бориса Ельцина Дмитрий Якушкин, он сказал, что чувствует в Екатеринбурге свою атмосферу и считает визитной карточкой города конструктивизм, передает корреспондент Накануне.RU.

"Когда город имеет уникальную визитную карточку, которая получает распространение, получает популярность и становится притягательной силой для того, чтобы люди приезжали, смотрели, чувствовали, что здесь в этом месте есть то, чего нет нигде больше. В данном случае такая визитная карточка Екатеринбурга со стороны внешнего наблюдателя - конструктивизм, который в силу причин сохранился. Какое-то время он не был востребован как культурное и художественное направление, но потом получил свое развитие, и это очень важная, уникальная вещь. Поэтому мне всегда нравится бывать в Екатеринбурге," - сказал Якушкин.

Во время общения с публикой спикеру из Москвы пожаловались, что власти вовсе не считают конструктивизм отличительной и важной чертой города, так как буквально в данную минуту, сегодня, сносят очередной памятник архитектуры, пока не внесённый в реестр, но имеющий внушительную историю и уникальный стиль. Речь про здание на Нагорной.

Якушкин ответил, что это проблема не только Екатеринбурга, он признался, что уже не узнает Москву и не может вернуться в Москву своего детства, тут же он свёл речь к традиционной советофобии и сказал, что именно советская власть начала менять облик города, а вот Париж, например или другие европейские города так не меняются.

При этом конструктивизм - советский стиль, появившийся сразу после революции и изменил деревянный и убогий вид старого уездного Екатеринбурга, превратив Свердловск в истинную столицу Урала.

Напомним, сегодня Якушкин во время лекции о публичном покаянии в Ельцин-Центре сокрушался, что Сталина сегодня нельзя критиковать из-за войны, призывал власти извиниться за политику Ленина и репрессии, призывал открыто говорить, что Сталин и Гитлер "по сути одно и то же" и нашему президенту пора покаяться за все грехи советского прошлого, об этом он прочитал лекцию, приводя в пример других политических, общественных и религиозных деятелей, которые уже извинялись.