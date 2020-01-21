Бывший пресс-секретарь Ельцина призвал каяться за Ленина, репрессии и все, что было после войны

Сегодня в "Ельцин-центре" выступил пятый пресс-секретарь Бориса Николаевича, он провёл лекцию в целом о пользе извинений за свой народ, признавать вину никогда не поздно, сказал оратор.



Пятый пресс-секретарь Дмитрий Якушкин прибыл в Екатеринбурге сегодня для того, чтобы дать лекцию в "Ельцин-центре", он был пресс-секретарем первого главы российского государства Бориса Ельцина, тема его беседы со зрителями звучит как "Искренность в большой политике: надо ли публично просить прощения?" Он сказал, что нам в принципе надо извиняться за политику Ленина, за репрессии и дела после войны.

Так же как Папа Римский извинялся за Испанскую инквизицию.

Извиняться нам кажется сложно, так как это было давно, говорит Якушкин, но когда смотришь на других понимаешь, что извиняться никогда не поздно, сказал он, приведя пример Австралии, где извинялись за притеснение аборигенов 200 лет назад.

Во время своего выступления Якушкин сказал, что тема политических извинений стала актуальна сегодня в связи с Ираном и извинениями за ракеты, которые сбили украинский самолет, передает корреспондент Накануне.RU.

После Второй мировой войны был бум извинений, напомнил Якушкин, он пришёлся на 80-90 годы, это связано с тем, что кончилась борьба идеологий, сказал лектор.

Якушкин приводил примеры французов, которые извинялись за свой народ, сотрудничавший с Гитлером во время Второй мировой войны. Вспоминал Папу Римского Иоана Павла, который каялся и прошёл нелёгкий путь, начав извиняться за все со времен Испанской инквизиции. Также привёл пример канцлера Германии Вилли Брандта, который извинялся за Варшавское гетто и встал на колени.

Тема публичных политических извинений может позволить выйти из политического кризиса, королева Елизавета просила прощения, японские премьер-министры, Нельсон Манделла и другие политические деятели извинялись, рассказал пресс-секретарь Ельцина, намекая, что в этом нет ничего плохого.

Якушкин в своей лекции говорил о политических речах, он сказал, что перед каждым политиком стоит дилемма стоит ли извиняться. Он считает, что не ясно почему политики извиняются, для него интересно рассматривать вопрос мотивации. Что касается Ирана то тут извинения были оправданы логикой, так как отпираться было бы глупо, говорит Якушкин.

Напомним, что Якушкин жил и учился в США, в простой американской школе, в конце 70-х окончил факультет журналистики МГИМО, был заведующим корпунктом во Франции. Он был последним пресс-секретарем Ельцина и остался исполнять обязанности пресс-секретаря при Борисе Ельцине после его отставки с поста президента, после чего был назначен помощником руководителя Администрации президента РФ. С 2018 года Якушкин преподаёт в Высшей школе экономики и является профессором этого учебного заведения.