02 Августа 2020
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Политика Тюменская область Уральский ФО
Наталья Сапьян, пикет (2020) | Фото: vk.com/id200187828

Пенсионерка из Ялуторовска получит новую квартиру через два года

Пенсионерке из Ялуторовска Наталье Сапьян выделят квартиру в новом доме. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального штаба ОНФ, которые также включились в решение проблемы бывшего педагога.

Была подписана дорожная карта, в которой указаны точные сроки предоставления женщине квартиры в рамках программы по переселению из ветхого и аварийного жилья до 2029 г. Пока будет строиться дом, органы власти отремонтируют печь в ее старой квартире, заменят электропроводку и окна. Жилье пенсионерка получит в срок до 31 декабря 2022 г.

"Мы решили главную задачу – пожилой человек не остался один на один со своей проблемой в разваливающемся бараке без отопления. Через два года ей дадут благоустроенную квартиру. Мы следим за дальнейшим развитием ситуации и всегда готовы предоставить помощь и поддержку", – отметил руководитель регионального исполкома ОНФ Роман Чуйко.

Напомним, ранее жительница Ялуторовска, бывший учитель и преподаватель ялуторовского медицинского колледжа, а ныне пенсионерка Наталья Сапьян, объявила бессрочный пикет с требованием переселить ее из барака, построенного еще в 19 веке, а также записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину с предложением подарить ему квартиру в аварийном здании. Власти города утверждали, что предлагали пенсионерке жилье в маневренном фонде, однако это ее не устраивало.

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Пенсионерка из Ялуторовска получит новую квартиру через два года

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Теги: Наталья Сапьян, пикет, барак, расселение, аварийное жилье, ОНФ, Путин



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