В Шадринске завели "уголовку" на мужчину, который истязал 7-летнего сына своей супруги от первого брака

В Шадринске будут судить местного жителя за истязание ребенка.

На протяжении всего прошлого года, как считает, следствие, мужчина бил и унижал 7-летнего сына своей супруги от первого брака, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

В полицию с заявлением пришел школьный учитель ребенка, которому мальчик пожаловался на своего отчима.

Сейчас силовики проведут следственные действия, направленные на выявление иных возможных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого.