На Южном Урале суд продлил арест депутату, обвиняемому в убийстве жены

Карталинский городской суд на два месяца продлил срок содержания под стражей депутату Собрания Локомотивного городского округа от "Единой России" Азату Зарипову, обвиняемому в убийстве жены.

Суд удовлетворил ходатайство следователя, продлив срок ареста до 21 марта.

"Оснований для изменения или отмены ранее избранной меры пресечения в виде заключения под стражу на другую меру пресечения, суд не усмотрел, так как основания, предусмотренные ст. 97 и 98 УПК РФ, учитывавшиеся судом при избрании им данной меры пресечения, не отпали и не изменились", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе суда.

Напомним, депутат обвиняется в убийстве жены. Трагедия произошла ночью 21 августа в поселке Локомотивный. Следствие считает, что Зарипов дважды выстрелил в свою супругу из охотничьего ружья, от полученных травм женщина скончалась. Соседка депутата рассказала, что убийство могло быть совершено прямо на глазах у детей.