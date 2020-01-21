Российский суд запретил мобильное приложение интернет-магазина iHerb
Ульяновский областной суд потребовал удаления мобильного приложения российской версии американского интернет-магазина iHerb. Этого добивалась прокуратура Засвияжского района Ульяновска.
Обвинение считает, что "с платформы приложения осуществлялась реализация опасной для жизни и здоровья людей продукции", говорится в пресс-релизе надзорного ведомства.
"Установлено, что на одном из интернет-ресурсов размещалась информация о реализации и поставке на территорию Российской Федерации небезопасных биологически активных добавок к пище, в том числе для детей, трав и объектов гомеопатии.
В то же время, согласно экспертному заключению специалистов института ФГАОУ ВПС "Российский университет дружбы народов", в ряде препаратов содержатся консерванты или растения, запрещенные для использования в составе любых детских продуктов.
Кроме того, они не соответствуют Техническому регламенту Таможенного союза", - сообщили в прокуратуре основания для запрета.
В прошлом году прокуратура пыталась судиться с компанией в районном суде, но тогда судья занял позицию коммерческой организации. В итоге прокуратура оспорила решение в вышестоящей инстанции.