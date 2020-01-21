РБК: Глава Прикамья возглавит Минэкономразвития в новом федеральном Правительстве

Губернатор Пермского края Максим Решетников может возглавить Министерство экономического развития РФ, сообщает РБК со ссылкой на два своих источника.

Кандидатура Решетникова "обсуждалась", отметил собеседник, близкий к министерству. И.о. министра Максим Орешкин и Решетников в хороших отношениях, отмечает источник издания, называя их "друзьями по работе". В пресс-службе губернатора края Накануне.RU сообщили, что не комментируют информацию.

Напомним, новые структуру и состав российского правительства могут озвучить вечером 21 января.