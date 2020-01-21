Комитет пермской гордумы отложил рассмотрение вопроса о повышении стоимости проезда в общественном транспорте

Комитет пермской гордумы по экономическому развитию не стал рассматривать на сегодняшнем заседании вопрос о повышении стоимости тарифа в общественном транспорте, сообщили Накануне.RU в пресс-службе думы.

Сообщается, что к вопросу о тарифах и транспортном обслуживании комитет вернется на внеочередном заседании, которое состоится 27 января.

Предполагалось, что цена за проезд в общественном транспорте города возрастет уже с 1 февраля 2020 г. По словам председателя комитета Арсена Болквадзе, эксперты выявили отклонения по показателям объема транспортной работы в год, стоимости транспортного средства - автобусов большого класса, среднему пассажиропотоку в месяц. Имеются серьезные расхождения в цифрах. Пояснений от экспертов об этих расхождениях дума пока не получила.

В случае, если ответы будут даны, вопрос о тарифах вынесут на заседание, которое состоится 28 января.

Напомним, ранее власти планировали увеличить тариф с 20 до 28 руб. за поездку. Потом была озвучена цифра - 26 руб. При этом пассажирам, которые платят с помощью карт, тариф предлагали снизить до 24 руб.

В департаменте транспорта заявляли, что, в первую очередь, изменение тарифа на проезд направлено на обеспечение стабильности перевозок и улучшение качества предоставления услуги.

Добавим также, что ранее в Перми прошел митинг, организатором которого стал "Левый фронт". Активисты выступают против повышения стоимости проезда до 26 руб. По словам организаторов митинга, Пермь входит в десятку городов с беднейшим населением, а транспорт не обеспечен в полной мере считывающими устройствами.