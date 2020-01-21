Руководитель скандально известной теплоснабжающей организации шантажирует власти и население поселка Курганской области остановкой котельной?

Руководитель холдинга "Уралкотел", директор ООО "Теплоресурс" Леонид Бычков, получивший скандальную известность в Курганской области из-за постоянных угроз срыва отопительного сезона, "шантажирует" власти и население остановкой котельной.

К работе "Теплоресурса" в регионе возникло немало вопросов. Компания Леонида Бычкова оказывает услуги по теплоснабжению на территории 10 районов с 2012 года. Эксплуатирует 77 котельных, из них 76 котельных работают на угле, 1 на природном газе. Котельные снабжают тепловой энергией около 3000 жителей региона.

Накануне Нового года "Теплоресурс" грозился оставить без тепла районный поселок Юргамыш, будучи единственным поставщиком услуги. Возможно, так Леонид Бычков надеялся заставить власти прекратить возбужденное против него уголовное дело по части 2 ст. 171 УК РФ "Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере".

Следствие считает, что Бычков, с начала осени 2017 года до середины января 2019 года, получал незаконную прибыль от своей деятельности без лицензии и эксплуатировал котельную в Юргамыше как опасный объект. Сейчас дело рассматривается в Юргамышском районном суде Курганской области. Несмотря на то, что на получение лицензии требуется 45 дней и 7,5 тыс. руб., компания упорно не желает этого делать и старается запугать всех тем, что остановит резервный котел и оставит жилые дома и соцобъекты без тепла. Сложно представить, что Бычков не знает, что за это ему грозит уголовная ответственность, реальный срок, так как при остановке теплоснабжения он умышленно ставит под угрозу жизнь и здоровье людей.

Предприниматель систематически подавал документы на утверждение тарифа и зачастую эти тарифы не были подтверждены. Поэтому есть основания предполагать, что тариф, который использовали предприятия холдинга, позволял получать прибыли незаконным путем, ведь населению предлагалась услуга по необоснованно завышенной стоимости. Предприниматель и сейчас не спешит уйти с рынка, на котором он привык зарабатывать за счет пенсионеров и других не самых богатых слоев населения.

Понимая, что в период с весны 2019 до начала нового отопительного сезона, найти инвестора, способного привлечь большие средства на приобретение котельного оборудования и проложить новые сети теплоснабжения не возможно, Бычков , возможно, целенаправленно завышал стоимость имеющегося в его распоряжении оборудования, преследуя цель срыва возможного выкупа у него котельного оборудования и сетей теплоснабжения.

На Леонида Бычкова заведено еще одно уголовное дело в части возможного сговора и получения муниципального имущества преступным путем. Дело в том, что основания, по которым предприниматель получил в аренду муниципальное имущество (котельные, тепловые сети), якобы не прозрачны. Рядом с этим имуществом он установил свои модульные котельные, оформил их в свою собственность и стал монополистом по предоставлению услуг по теплоснабжению на этих территориях.

Ситуацию довольно быстро оценили в Варгашинском районе. Здесь поняли, что предприниматель, который постоянно ставит под угрозу начало отопительного сезона и отказывается пускать на территорию своих котельных сотрудников Ростехнадзора, чтобы они убедились, что оборудование соответствует требованиям безопасности, не может быть надежным партнером. Компания Бычкова в Варгашинском районе сейчас не работает, а муниципальные власти привлекли теплоснабжающие организации, которые действуют открыто и в рамках закона. Однако не все районы оценили угрозу вовремя и как результат – постоянный "шантаж" срывом отопительного сезона в ряде муниципалитетов.

Источники Накануне.RU в правительстве региона отмечают, что командой губернатора Вадима Шумкова задан тренд на наведение порядка во всех сферах, в том числе в ЖКХ. В городах и районах области должны работать добросовестные предприниматели и организации. Но Леонид Бычков, возможно, предпочитает заказывать проплаченные статьи в ряде СМИ вместо того, чтобы поменять сложившиеся годами принципы работы, которые привели к возбуждению уголовных дел.