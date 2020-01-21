Юрий Чайка получил предложение стать полпредом президента в СКФО

Бывший Генпрокурор РФ Юрий Чайка получил предложение стать полпредом президента в СКФО.

Как уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, формально указ о назначении пока не подписан. Об этом сообщает РИА Новости.

20 января Чайка, занимавший свой пост на протяжении 13 лет, покинул Генпрокуратуру в связи с переходом на другую работу.

Президент России внес кандидатуру заместителя главы Следственного комитета РФ Игоря Краснова на этот пост.