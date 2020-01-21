02 Августа 2020
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Общество В России Северо-Кавказский ФО
Школа №4 в Ханты-Мансийске (2019) | Фото: Накануне.RU

Самый большой бассейн на Северном Кавказе запретили посещать женщинам

Руководство спортивного комплекса "Анджи-Арена" в Каспийске (Дагестан) запретило женщинам посещать самый большой бассейн на Северном Кавказе, сообщает РИА Новости. "К сожалению, женских дней нет, были до 21-го числа, это был последний женский день ... решение руководства", - сказали в спорткомплексе, отметив, что причина неизвестна.

По информации на сайте "Анжи-Арены", бассейн спорткомплекса является самым большим на Северном Кавказе, его длина составляет 50 метров, глубина - 2-4 метра, в бассейне четыре дорожки. Кроме этого, посетителям предлагается посетить парные, соляную комнату, джакузи, массажный кабинет.

Напомним, Конституция Российской Федерации сообщает, что "Россия - светское государство". "Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной", - говорится в документе. Также закон устанавливает, что "мужчины и женщины имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации". "Нарушение данного принципа, то есть проведение политики, либо совершение иных действий, которые ставят мужчин и женщин в неравное положение по мотивам пола, считается дискриминацией и подлежит устранению в порядке, установленном законом", - уточняет закон.

Возможно, ситуацией вокруг бассейна займется новый полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка - сегодня Владимир Путин своим указом назначил бывшего генерального прокурора на этот пост. 

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Самый большой бассейн на Северном Кавказе запретили посещать женщинам

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Теги: бассейн, дагестан, равноправие, ущемление прав, женщины



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