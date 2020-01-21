02 Августа 2020
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Общество В бывшем СССР Украина
доллар (2018) | Фото:1zoom.ru

Министр образования Украины пожаловалась, что ей мало зарплаты $1,5 тыс.

Украинский министр образования и науки Анна Новосад заявила, что ей не хватит зарплаты 36 тыс. гривен, или $1,5 тыс., если думать о будущем, о пенсии или о ребенке. Об этом она сказала журналистам.

Незамужняя Новосад, которой скоро исполнится 30 лет, сообщила, что даже не сможет содержать на такую зарплату ребенка и не согласна, чтобы ее содержал муж. Поэтому "наступит время, когда я просто не смогу жить в Киеве", непонятно на что намекнула чиновница.

Ее жалобы не нашли понимания у украинцев.

"Да вы что? А как другие могут?" - резонно написал в Facebook адвокат Клим Братковский.

Главу Жилищного союза Украины Александра Скубченко возмутился, что министра, жалующегося на такую зарплату, "не волнует, на что содержат детей тысячи твоих подчиненных".

"Почему мы терпим всю эту шваль до сих пор? Почему эта шваль до сих пор не поняла, что министр - это служение государству, а не карман? Хочешь миллионы – иди в бизнес, хочешь изменить нашу страну – служи миллионам, а не ной о себе единственной", - написал он.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Новосад попала в скандал сразу после своего назначения в конце августа, когда написала в Facebook пост с огромным количеством ошибок.

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Министр образования Украины пожаловалась, что ей мало зарплаты $1,5 тыс.

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Теги: Украина, зарплата



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