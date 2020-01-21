Браудер утверждает, что в Давосе спецслужбы сорвали российскую операцию по его задержанию

Швейцарские власти сообщили о задержании двух российских "шпионов", которые якобы готовились арестовать основателя инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера на форуме в Давосе.

Об этом пишет издание Tages Anzeiger. Информацию подтвердил Reuters и сам британец, которого в РФ подозревают в организации преступного сообщества.

В Twitter Браудер написал, что швейцарские службы безопасности предотвратили, "предположительно, направленную против меня шпионскую операцию России".

По данным СМИ, россияне якобы вели подготовительную работу с лета 2019 года. Они числились сантехниками "Русского дома".

Россияне были задержаны за несколько месяцев до начала Всемирного экономического форума (ВЭФ). Их отпустили после того, как оба они предъявили дипломатические паспорта. Позже они покинули Швейцарию.

Напомним, ранее в России Браудер был приговорен к девяти годам лишения свободы по "делу Магнитского".

Генпрокуратура РФ сообщала, что по делу о преступном сообществе установлены компании Кипра, Латвии и Швейцарии, которые в интересах Браудера обналичивали и отмывали сотни миллионов долларов. Браудер является подданным Великобритании, которая выдать его России отказалась.