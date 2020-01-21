Бывший декан факультета журналистики УрФУ Борис Лозовский стал почетным гражданином Свердловской области

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал указ о присвоении звания почетного гражданина Свердловской области Борису Лозовскому. Он долгие годы возглавлял факультет журналистики Уральского федерального университета.

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, почетное звание присвоено профессору кафедры периодической печати и сетевых изданий факультета журналистики УрФУ "за выдающиеся достижения в сфере социально-культурного развития Свердловской области".

Борис Николаевич Лозовский работает на факультете журналистики с 1975 года. Более 30 лет он занимал должность декана журфака. Является автором ряда курсов лекций и учебных пособий, за время его работы деканом в университете подготовлено более пяти тысяч журналистов-выпускников.