02 Августа 2020
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Политика Свердловская область
лозовский ,журфак (2015) | Фото:report-e.com

Бывший декан факультета журналистики УрФУ Борис Лозовский стал почетным гражданином Свердловской области

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал указ о присвоении звания почетного гражданина Свердловской области Борису Лозовскому. Он долгие годы возглавлял факультет журналистики Уральского федерального университета.

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, почетное звание присвоено профессору кафедры периодической печати и сетевых изданий факультета журналистики УрФУ "за выдающиеся достижения в сфере социально-культурного развития Свердловской области".

Борис Николаевич Лозовский работает на факультете журналистики с 1975 года. Более 30 лет он занимал должность декана журфака. Является автором ряда курсов лекций и учебных пособий, за время его работы деканом в университете подготовлено более пяти тысяч журналистов-выпускников.

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Бывший декан факультета журналистики УрФУ Борис Лозовский стал почетным гражданином Свердловской области

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Теги: Лозовский, почетный гражданин, звание



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