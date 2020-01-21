02 Августа 2020
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Экономика Ямало-Ненецкий АО
газпром нефть (2015) | Фото: media.gazprom-neft.ru

"Газпром нефть" получила новое месторождение на Ямале

Компания "Газпром нефть" получила право пользования участком недр федерального значения, включающим расположенное на территории Ямале и частично в Обской губе Хамбатейское месторождение. Документ опубликован на сайте Правительства России, передает корреспондент Накануне.RU.
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Утверждены результаты аукциона, в котором участвовали "Газпром нефть" и "Газпромнефть-Ямал". Право пользования участком недр для геологического изучения недр, разведки и добычи углеводородного сырья отдано первой компании. Организация, получившая право на пользование недрами, делают разовый платеж. Для данного участка недр составляет 2 млрд руб.

Напомним, ранее стало известно, что "НОВАТЭК" запустит четвертую линию завода "Ямал СПГ" не ранее марта. Перенос срока связан с ошибками при проектировании технологических трубопроводов.

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"Газпром нефть" получила новое месторождение на Ямале

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Теги: Газпром нефть, Хамбатейское месторождение, лицензия



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