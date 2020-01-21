02 Августа 2020
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Общество Челябинская область
продуктовый прилавок, продукты, магазин (2018) | Фото: tvc.ru

Текслер призвал южноуральские агрохолдинги снизить цены на продукты на 30%

Губернатор Алексей Текслер инициировал снижение цен на продукцию областных сельхозпроизводителей в региональных торговых сетях, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы области.

Региональная скидка составит от 10 до 30%. На первом этапе скидка до 30 % распространится на крупы, макаронные изделия и муку. Цены на продукты местных производителей намерены снизить уже с 1 февраля.

Как отметил губернатор, речь не идет о сезонных акциях или каком-то исчерпывающем перечне участников.

"Считаю, что наша совместная инициатива могла бы решить несколько задач. Первая задача – помочь людям с невысокими доходами, вторая – сделать более эффективным продвижение продукции региональных производителей, третья – активизировать внутренний региональный спрос на продукты питания", - подчеркнул он.

Также на встрече с крупными сельхозтоваропроизводителями и представителями торговых сетей обсуждали проблемы продвижения продукции южноуральских фермерских хозяйств в сетевых магазинах области. Алексей Текслер поручил своему заместителю Сергею Сушкову наладить взаимодействие между производителями и представителями сетей.

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Текслер призвал южноуральские агрохолдинги снизить цены на продукты на 30%

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Теги: Алексей Текслер, агрохолдинг, продукты, скидка,



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