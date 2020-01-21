02 Августа 2020
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Экономика В России Москва
дачный дом, дача (2018) | Фото:domoholic.ru

Маткапитал разрешат использовать для строительства домов на садовых участках

Госдума в первом чтении одобрила правительственные поправки, которые расширяют возможности использования материнского капитала для строительства жилья, передает корреспондент Накануне.RU.

В пояснительной записке законопроекта говорится, что с 2019 года строительства жилых домов возможно и на садовых земельных участках (раньше можно было строить жилье только на участках ИЖС). " В связи с этим законопроектом предусматривается внесение в Федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" изменения, обеспечивающего возможность направления средств материнского (семейного) капитала на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства на садовом земельном участке", - отмечают авторы законопроекта.

Председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева, представляя законопроект, отметила: "Сейчас очень много нам сообщений поступает по расширению действия материнского капитала. Например, просят разрешать машину покупать". По словам депутата, сейчас строительство жилья на садовых участках обходится дешевле. Плетнева рассказала, что на садовый домик маткапитал использовать будет нельзя. И если на участке уже есть садовый домик, то за него компенсацию из маткапитала не выдадут. Также деньги не будут выделяться на подведение коммуникаций и их подключение.

"Последние поправки в закон о материнском капитале направлены на то, чтобы не допустить использования маткапитала на жилье в ветхом и аварийном жилье", -рассказала официальный представитель правительства РФ - заместитель министра труда и социальной защиты России Светлана Петрова, отвечая на вопрос о том, как выплаты будут защищены от мошенников, строящих "ветхие хибары".

Говоря о возможном расширении использования материнского капитала, ЛДПР предложила разрешить покупать на маткапитал семейные автомобили, а в "Справедливой России" предлагают просто начать выдавать маткапитал деньгами.

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Маткапитал разрешат использовать для строительства домов на садовых участках

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Теги: материнский капитал, строительство, недвижимость



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