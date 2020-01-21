Мэр города Ухань: от нового коронавируса скончались уже шесть человек

Число жертв нового коронавируса в китайском городе Ухань достигло уже шести человек. Мэр города Чжоу Сянван рассказал журналистам телеканала CCTV последние данные о количестве заражённых пневмонией, вызванной новой коронавирусной инфекцией. По словам градоначальника, на 20 января зафиксировано 258 заболеваний, 25 человек выздоровели, шестеро скончались. 227 пациентов остаются в больницах, из них 12 в тяжёлом состоянии и 51 – в состоянии средней тяжести.

В связи с эпидемией власти города стали с 14 января проводить проверки на транспорте, а с 20 января рекомендовали не приезжать в город, а уханьцам – не выбираться за его пределы без особой надобности. Эти меры призваны сократить распространение вируса.

Напомним, разработкой вакцины против этого штамма занялись в США.