В Донецке убит замкомандира "Пятнашки"

Вечером 20 января в Донецке был убит выстрелом в спину заместитель командира полка спецназначения внутренних войск ДНР (интербригады "Пятнашки") Алексей Кривуля с позывным "Грин".

Кривуля с самого начала военного конфликта вступил в народное ополчение. Замминистра информации ДНР Даниил Безсонов написал, что он был настоящим русским офицером и боевым командиром, а своим примером и личным участием в боевых операциях сохранил не одну сотню бойцов.

Никаких подробностей следствия не сообщается.