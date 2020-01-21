02 Августа 2020
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Пистолет, стрелок (2017) | Фото: ptzgovorit.ru

В Донецке убит замкомандира "Пятнашки"

Вечером 20 января в Донецке был убит выстрелом в спину заместитель командира полка спецназначения внутренних войск ДНР (интербригады "Пятнашки") Алексей Кривуля с позывным "Грин".

Кривуля с самого начала военного конфликта вступил в народное ополчение. Замминистра информации ДНР Даниил Безсонов написал, что он был настоящим русским офицером и боевым командиром, а своим примером и личным участием в боевых операциях сохранил не одну сотню бойцов.

Никаких подробностей следствия не сообщается.

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В Донецке убит замкомандира "Пятнашки"

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Теги: Донецк, ДНР, убийство



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