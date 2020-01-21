Пострадавшим и семьям погибших в хостеле "Карамель" будут выплачены компенсации

К краевой помощи семьям погибших и пострадавших в хостеле "Карамель" будут добавлены дополнительные выплаты из бюджета Перми. Такое решение было принято на внеплановом заседании комиссии по ЧС, которое провел глава Перми Дмитрий Самойлов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Начальник территориального управления минсоцразвития Прикамья Ирина Шардакова доложила, что? по поручению губернатора Максима Решетникова, помимо психологической и юридической помощи, семьи погибших получат материальную помощь из краевого бюджета в размере 500 тыс. руб. Пострадавшие – от 200 тыс. до 300 тыс. руб.

Кроме того, на заседании КЧС было принято решение организовать дополнительную финансовую поддержку из бюджета города, вне зависимости от места регистрации человека. Семьи погибших получат 200 тыс. руб. Пострадавшие - 100 тыс. руб. Также муниципальные власти оказывают психологическую поддержку семьям погибших и помощь в организации похорон. Компенсации родственникам погибших выплатит в том числе "Пермская сетевая компания". Общая сумма выплат - до 2 млн руб. Пострадавшие, в зависимости от причиненного вреда, получат до 500 тыс. руб.

Также на заседании было принято решение составить список гостиниц, хостелов, отелей и иных подобных объектов, а также учреждений образования, культуры и спорта, прежде всего с пребыванием детей, расположенных в подвальных, полуподвальных помещениях и цокольных этажах, с указанием собственников и должностных лиц, ответственных за их эксплуатацию. Совместно с контролирующими и надзорными органами будет необходимо проверить места круглосуточного пребывания людей – гостиницы, хостелы и отели – на предмет соблюдения требований работы этих объектов, в том числе по мерам безопасности, связанным с эксплуатацией коммунальных сетей.

"Для города это очень тяжелая человеческая потеря. Гостиницы, хостелы и отели должны быть безопасны для гостей. Основной вопрос в данном случае – каким образом место круглосуточного пребывания людей оказалось в подвале. В этом разберутся правоохранительные органы, но то, что в подобных условиях гости нашего города не должны жить – это факт", - подчеркнул Дмитрий Самойлов.

Как сообщало Накануне.RU, в ночь на 20 января в мини-отеле "Карамель", расположенном в подвале жилого дома, произошло затопление горячей водой. Погибли пять человек, в том числе ребенок. Известно, что они пытались спастись, однако не смогли сделать это. Три человека госпитализированы, еще трое, в том числе два спасателя, от госпитализации отказались.

Дом находится в управлении УК "ПрофиДом" гендиректором и собственником которой является Василий Ярославцев. Порвалась транзитная труба 1962 года постройки. Тепловая централь была бесхозной и 12 декабря 2019 года была передана в управление ООО "Пермская сетевая компания". Мэр Дмитрий Самойлов ввел в Перми режим ЧС.

Управляющий "Карамели" Сергей Щ. объявлен в оперативный розыск. Ранее стало известно о его задержании, однако оказалось, что на допрос к следователям вызывали отца беглеца, владельца заведения Анатолия Щ. После случившегося в отеле Сергей утренним рейсом улетел в Москву, и сейчас нельзя точно сказать, где именно он находится.

Депутат Госдумы Игорь Сапко заявил, что подобная трагедия может произойти в любом городе страны и высказался о необходимости дополнить закон о хостелах.