02 Августа 2020
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Происшествия В России
суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

Замглавы Генштаба РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей

Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявили обвинение в мошенничестве на общую сумму почти 6,7 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что его подозревают в соучастии в хищении свыше 2 млрд рублей на госзакупках.

Арсланов обвиняется в особо крупном мошенничестве по двум эпизодам (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает "Интерфакс".

В декабре суд арестовал имущество заместителя главы Генштаба Вооруженных сил РФ: земельные участки и объекты недвижимости общей стоимостью несколько млн рублей.

О том, что Арсланову предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, стало известно в середине октября. Его считают причастным к уголовному делу "Воентелекома".

Уголовное дело было заведено по факту махинаций при закупке спецтехники для Вооруженных сил РФ. По версии следствия, обвиняемые поставляли заказчику вместо дорогих российских аппаратов дешевые китайские аналоги, на которые переклеивались этикетки.

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Замглавы Генштаба РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей

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Теги: халил арсланов, генштаб рф, хищения



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