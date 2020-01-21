02 Августа 2020
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Политика В России
Китайская картина по мотивам Крещения Господня (2020) | Фото: blog.sina.com.cn

"Что-то сюрреалистичное". Крупнейший собор на Урале строят с прицелом на китайцев-христиан?

В Екатеринбурге еще недавно не без сложностей определились с местом строительства храма святой Екатерины, а уже поступают новости о возможном строительстве в Свердловской области ещё более грандиозного культового сооружения.
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В Среднеуральском женском монастыре иконы Божией Матери "Спорительница хлебов" планируют воздвигнуть крупнейший в мире православный храм, собор Софии Премудрости Божией, способный вместить 37 тыс. прихожан одновременно. Региональные СМИ сообщают, что в финансировании стройки могут принять "духовные чада отца Сергия" (настоятеля монастыря), среди которых "немало китайцев".

Китайских инвесторов при строительстве крупнейшего православного храма якобы может интересовать "история царской семьи, члены которой прошли свой последний земной путь здесь, в Екатеринбурге". И интерес к обряду крещения якобы столь велик, что его "чуть ли не ежедневно будут проходить до тысячи человек".

Сам отец Сергий известен как бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской и почитатель последнего императора династии Романовых Николая Второго. Иногда о нем говорят даже как о "царебожнике".

Схиигумен Сергий(2019)|Фото: vk.com

Если это правда, то любопытно, что без гостей из коммунистического Китая уже не обходится даже стройка храма в современной православной России. Но действительно ли существует такой поток китайцев, желающих креститься, и почему их не устраивают другие храмы, связанные с "земным путём царской семьи", которых на Урале и без того немало, как, например, тот же Храм-на-Крови? В Екатеринбургской епархии затруднились ответить на этот вопрос Накануне.RU.

Депутат заксобрания Свердловской области Александр Ладыгин в беседе с Накануне.RU отметил, что строительство церквей – это зачастую бизнес. "К этому надо относиться спокойно, люди зарабатывают деньги. Это коммерческая деятельность с огромным профитом – налоги с тебя не берутся, и ты получаешь рынок для освоения огромный, некую недвижимость. Это выгодное вложение. Бизнес в кризис как-то пытается выживать, вот и всё", – рассказал он.

При этом новость о множестве граждан КНР, желающих принять участие в обряде крещения, депутат назвал "сюрреалистичной". Он отметил, что данных по этому вопросу крайне мало, но не исключено, что любая церковь стремится расширять число своих сторонников и, косвенно, увеличивать налоговую базу.

Накануне.RU также направило запрос в Генконсульство КНР в Екатеринбурге, чтобы узнать, действительно ли на Урале будет востребована организация христианских таинств. На момент публикации ответ не пришел.

Китайская картина по мотивам Крещения Господня(2020)|Фото: blog.sina.com.cn

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"Что-то сюрреалистичное". Крупнейший собор на Урале строят с прицелом на китайцев-христиан?

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Теги: Православие, храм, крещение, Ладыгин, китайцы



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