Дерипаска восхищается Трампом в Давосе и ругает ЦБ

Олег Дерипаска поделился впечатлениями от выступления американского президента на экономическом форуме в Давосе.

В Telegram-канале российский олигарх пишет: "Только что в Давосе закончилось выступление Дональда Трампа. Всю суть его речи можно свести к его же фразе: "America is winning again like never before".

Просто цифры — в США за последние три года было создано 7 миллионов рабочих мест, были расширены возможности для трудоустройства женщин, sexual minorities, людей с ограниченными возможностями. Было создано 12 тысяч новых предприятий.

Тут же вспоминается наш ЦБ, который за аналогичный срок может похвастаться уничтожением двух с половиной миллионов рабочих мест с закрытием предприятий и сокращением условий для их развития в целом".