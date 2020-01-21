02 Августа 2020
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Экономика В России За рубежом
олег дерипаска (2013) | Фото:

Дерипаска восхищается Трампом в Давосе и ругает ЦБ

Олег Дерипаска поделился впечатлениями от выступления американского президента на экономическом форуме в Давосе.

В Telegram-канале российский олигарх пишет: "Только что в Давосе закончилось выступление Дональда Трампа. Всю суть его речи можно свести к его же фразе: "America is winning again like never before".

Просто цифры — в США за последние три года было создано 7 миллионов рабочих мест, были расширены возможности для трудоустройства женщин, sexual minorities, людей с ограниченными возможностями. Было создано 12 тысяч новых предприятий.

Тут же вспоминается наш ЦБ, который за аналогичный срок может похвастаться уничтожением двух с половиной миллионов рабочих мест с закрытием предприятий и сокращением условий для их развития в целом".

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Дерипаска восхищается Трампом в Давосе и ругает ЦБ

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Теги: олег дерипаска, дональд трамп, давос



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