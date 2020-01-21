02 Августа 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Паспорт Украины (2015) | Фото:

В прошлом году 181 россиянин получил гражданство Украины

В 2019 году президентскими указами на Украине гражданство этой страны получил 181 россиянин. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на данные миграционной службы и МИД.

При этом именно россиян больше всего среди иностранцев, принятых в украинское гражданство. Граждан других стран еще меньше. Всего 1,1 тыс. иностранцев получили украинский паспорт.

Отметим, что в 2018 году более 80 тыс. граждан Украины получили гражданство России. В прошлом году эта цифра заметно выросла за счет жителей ДНР и ЛНР. 9 декабря глава МВД России Владимир Колокольцев сообщал, что российское гражданство получили 125 тыс. жителей Донбасса.

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В прошлом году 181 россиянин получил гражданство Украины

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Теги: Украина, гражданство



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