В Свердловской области пересчитали избирателей перед голосованием за поправки в Конституцию

В Свердловской области установлена актуальная численность избирателей.

Как сообщили Накануне.RU в избирательной комиссии региона, по состоянию на 1 января 2020 года она составила 3 миллиона 330 тысяч 762 человека. За полгода был зафиксирован рост всего на 94 избирателя (данные на 1 июля 2019 года - 3 млн 330 тыс. 668 граждан).

По сведениям избиркома, увеличение избирателей произошло в 14 муниципальных образованиях – среди них Екатеринбург, Арамиль, Березовский, Верхняя Пышма, Среднеуральск, Первоуральск, Сысерть и другие. А вот в остальных территориях отмечено незначительное снижение.

В комиссии напомнили, что в соответствии с законодательством численность зарегистрированных в Свердловской области избирателей и участников референдума устанавливается дважды в год – 1 июля и 1 января.

Недавно стало известно, что всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, которые предложил Владимир Путин во время послания Федеральному собранию, планируется провести до 1 мая 2020 года.