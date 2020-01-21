В Челябинске гендиректора строительной организации подозревают в коммерческом подкупе

В Челябинске генеральный директор строительной организации подозревается в коммерческом подкупе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в октябре 2017 года подозреваемый узнал о предстоящем тендере на проведение ремонтных работ в магазинах торговой сети. Он предложил представителю торговой организации за вознаграждение помочь в получении данного заказа.

Когда договор был заключен, подозреваемый перечислил на счет сожительницы представителя торговой сети 90 тыс. руб.

Расследование уголовного дела продолжается.