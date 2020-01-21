В Перми активист, сомневавшийся в числе жертв еврейского холокоста, отсудил компенсацию за незаконное преследование

В Перми суд рассмотрел иск активиста Романа Юшкова, требовавшего компенсацию в 6 млн руб. за незаконное уголовное преследование, передает корреспондент Накануне.RU.

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Напомним, Юшкова оправдали по обвинению в "отрицании холокоста" – сомнении в том, что во время Второй Мировой войны погибли 6 млн евреев. Ему полагалась компенсация за незаконное преследование.

Истец рассказал Накануне.RU, что, согласно решению суда, Министерство финансов РФ должно выплатит ему 50 тыс. руб. Сумму Юшков назвал "средней и не унизительной температурой по больнице". Обжаловать решение он не будет.