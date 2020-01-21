02 Августа 2020
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Политика В России Москва
Телеинтервью премьер-министра России Дмитрия Медведева (2019) | Фото: youtube.com

Госдума в первом чтении одобрила создание места для Медведева в Совете Безопасности РФ

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили введение новой должности в Совете Безопасности РФ. Поправки внесены в федеральный закон "О безопасности".
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Пост заместителя председателя Совбеза, по сути, был придуман специально под ушедшего в отставку премьер-министра Дмитрия Медведева. Внес законопроект президент Российской Федерации, который является председателем Совета безопасности, передает корреспондент Накануне.RU.

Интересно, что о новой должности Медведева стало известно гораздо раньше, чем она появится (парламент должен одобрить законопроект еще во втором и третьем чтении, но за этим дело не встанет – депутаты намерены завершить рассмотрение в кратчайшие сроки).

В пояснительной записке говорится, что зампред Совета безопасности (как и другие члены СБ) должен будет соответствовать следующим требованиям: "Заместителем Председателя Совета Безопасности, Секретарем Совета Безопасности, постоянными членами Совета Безопасности и членами Совета Безопасности могут быть граждане Российской Федерации, не имеющие гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства".

"В соответствии с Конституцией РФ глава государства формирует состав Совета безопасности. Президент посчитал, что Совет требует расширения", - заявил полпред президента РФ в Госдуме Гарри Минх.

Депутат Николай Коломейцев спросил, не нужно ли ввести ограничение по гражданству других стран еще и на членов семьи заместителя председателя Совбеза, но Минх ответил, что это было бы излишне, поскольку такое ограничение уже есть в других законодательных актах.

"Поживем – увидим", - ответил Минх на вопрос о том, почему именно сейчас возникла необходимость создать эту должность. "То, что говорил Путин, когда проинформировал всех о необходимости ввести такую должность, мне не хочется повторять, вы и так все эти слова слышали, поэтому мне здесь добавить нечего", - заключил полпред президента.

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Госдума в первом чтении одобрила создание места для Медведева в Совете Безопасности РФ

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Теги: дмитрий медведев, госдума, совет безопасности



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