02 Августа 2020
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Политика Свердловская область Уральский ФО
Андрей Пирожков (2020) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбургский депутат предложил построить храм для кришнаитов, выходящих на улицу Вайнера

Депутат Екатеринбургской городской думы Андрей Пирожков высказался о притеснениях со стороны областных и городских властей представителей различных религиозных организаций. О необходимости равновесия в данном вопросе депутат-атеист рассказал в ходе большого интервью с журналистом Накануне.RU.

"Я атеист, глубоко не погружался в эту проблему. Но мне кажется, что последние действия городских и областных властей могли обидеть мусульман Екатеринбурга. Почему у нас много больших православных храмов, а вот хорошей мечети в городе так и нет? Кстати, я часто вижу и кришнаитов, которые каждые выходные выходят на улицу Вайнера. Почему у них нет хорошего храма? Россия же светское государство по Конституции, так что нужно давать равные права для представителей всех конфессий. Я не уверен, что православных, которым нужен храм, в России больше, чем кришнаитов и мусульман", - считает политик.

Полный текст интервью с депутатом читайте в ближайшее время на сайте Накануне.RU.

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Екатеринбургский депутат предложил построить храм для кришнаитов, выходящих на улицу Вайнера

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Теги: Андрей Пирожков, ЕГД, религия



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