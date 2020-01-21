Глава отделения ПФР по Красноярскому краю арестован по делу о крупной взятке

Железнодорожный суд Красноярска отправил под арест управляющего отделением Пенсионного фонда по Красноярскому краю Дениса Майбороду. Ранее СМИ сообщили о его задержании.

Как сообщает пресс-служба суда, управляющего обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Майборода арестован до 19 февраля 2020 года.

В 2018 году по уголовному делу о хищении более 70 миллионов рублей в отделении ПФР был арестован заместитель управляющего.

Было возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий", а в кабинетах сотрудников ПФР совместно с УФСБ проведены обыски.