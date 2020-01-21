Госдума ужесточит требования к образованию прокуроров

Госдума во втором чтении одобрила повышение требований к образованию прокуроров.

Теперь лица, претендующие на должность прокурора любого уровня, должны будут обладать высшим юридическим образованием вуза с государственной аккредитацией квалификации "специалист" или "магистр" (последнее – при наличии степени "бакалавра" юриспруденции, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее требование к образованию прокурора было более размытым. Например, не было указания на госаттестацию вуза. От кандидата требовалось иметь высшее юридическое образование по специальности "юриспруденция".

Чтобы моментально не лишиться приличной части прокуроров, авторы законопроекта предложили не распространять нововведение на уже работающих людей.

"Принятие законопроекта позволит обеспечить единые подходы к решению кадровых вопросов в системе государственной службы Российской Федерации и будет способствовать совершенствованию порядка поступления на службу в органы прокуратуры Российской Федерации, а также совершенствованию подготовки кадров для системы прокуратуры", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.