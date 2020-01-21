В Нижневартовске открылась выставка художественных работ ученика и преподавателя детской школы искусств №2

В Центральной городской библиотеке имени Анисимковой Нижневартовска открылась выставка художественных работ обучающейся и преподавателя детской школы искусств №2 "Учитель. Ученик". В экспозиции представлено более 50 творческих работ, выполненных в различных техниках, в том числе в одной из сложных печатных техник – линогравюра, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

В церемонии открытия приняли участие доцент кафедры декоративно-прикладного искусства факультета искусств и дизайна Нижневартовского государственного университета, кандидат педагогических наук Рамазан Шайхулов. Гости выставки – обучающиеся и преподаватели художественного отделения детской школы искусств имен Ливна из Излучинска, жители Нижневартовска. На церемонии открытия выступили юные артисты и музыканты детской школы искусств №2. Посмотреть работы авторов можно до 15 февраля.

Напомним, ранее ученики и преподаватели театрального и художественного отделений детской школы искусств №3 приняли участие в V Международном фестивале-конкурсе "Новое поколение" и VI Международной Ассамблее искусств "Рождественские звезды Кремля". Среди наград, завоеванных вартовчанами, - три гран-при.