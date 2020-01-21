02 Августа 2020
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Общество В России Москва
скульптура &quot;Родители&quot; (2007) |

Разведенные родители не смогут увиливать от обеспечения общих детей жильем – Госдума

Госдума во втором чтении одобрила законопроект, направленный на обеспечение детей разведенных родителей жильем. Документ уточняет обстоятельства, по которым родитель в разводе может быть освобожден от необходимости обеспечивать общего ребенка жильем, передает корреспондент Накануне.RU. Законопроект внесен правительством России.  

До сих пор родитель мог получить освобождение в случае тяжелой болезни, увечья детей до 18 лет или нетрудоспособных детей старше 18-ти, "необходимости оплаты постороннего ухода за ними и других обстоятельств".

По мнению авторов закона, перечень исключительных обстоятельств не является исчерпывающим, но указание на события, связанные только со здоровьем, "приводит к тому, что в судебной практике она толкуется ограничительно как предполагающая необходимость возмещения расходов, связанных исключительно с лечением, восстановлением здоровья ребенка, реабилитацией".

Изменения в Семейный кодекс предполагают дополнить этот перечень: "тяжелая болезнь, увечье несовершеннолетних детей или нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей, необходимость оплаты постороннего ухода за ними, отсутствие пригодного для постоянного проживания жилого помещения и другие обстоятельства)".

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Разведенные родители не смогут увиливать от обеспечения общих детей жильем – Госдума

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Теги: развод, жилье, суды, госдума, родители



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