02 Августа 2020
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Политика За рубежом
египет шарм-эль-шейх аэропорт (2011) | Фото: Накануне.ru

Первые рейсы на египетские курорты могут отправиться в конце апреля, - АТОР

Восстановление чартерного авиасообщения между Россией и курортами Египта возможно не раньше конца апреля-начала мая, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Египетские СМИ сообщают, что 19 января российская делегация начала инспекционную поездку по международным аэропортам Хургады и Шарм-эш-Шейха.

По информации источников в авиационных службах Египта, январский визит "подпадает под планы российских властей по возобновлению российских полетов в Египет".

По прогнозам экспертов в авиаотрасли, если текущая проверка действительно окажется финальной, первые рейсы на курорты Египта отправятся в конце апреля-начале мая.

Авиасообщение было прервано осенью 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировала случившееся как теракт.

Для возобновления авиасообщения Россия потребовала от Египта усиления мер авиационной безопасности.

Возобновление чартерных полетов из России в Египет неоднократно откладывалось по инициативе российской стороны. До сих пор у российских контролирующих органов есть вопросы к организации безопасности в аэропортах таких курортов как Хургада и Шарм-эль-Шейх.

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Первые рейсы на египетские курорты могут отправиться в конце апреля, - АТОР

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Теги: египет, курорты, авиасообщение



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