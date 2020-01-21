На Среднем Урале ребенок получил тяжелую травму в батутном парке

В батутном парке на Среднем Урале серьезно пострадал ребенок.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось еще 18 января в батутном парке города Реж: по предварительным данным, во время нахождения на батуте ребенок получил травму в виде закрытого перелома берцовой кости. В надзорном ведомстве отметили, что пока это не окончательный диагноз.

Сейчас городская прокуратура с привлечением специалистов обследует конструкции аттракционов в данном парке. Кроме этого, следственные органы начали свою проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Известно, что пострадавший ребенок - девочка, ей всего четыре года.

Как сообщало Накануне.RU, в феврале прошлого года в батутном парке Екатеринбурга 5-летний мальчик прыгнул в поролоновый бассейн, где столкнулся с другим ребенком. В результате он получил травму головы и был срочно госпитализирован в одну из городских больниц. После этого было возбуждено уголовное дело.