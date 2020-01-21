02 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
скорая помощь (2019) | Фото:Накануне.RU

На Среднем Урале ребенок получил тяжелую травму в батутном парке

В батутном парке на Среднем Урале серьезно пострадал ребенок.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось еще 18 января в батутном парке города Реж: по предварительным данным, во время нахождения на батуте ребенок получил травму в виде закрытого перелома берцовой кости. В надзорном ведомстве отметили, что пока это не окончательный диагноз.

Сейчас городская прокуратура с привлечением специалистов обследует конструкции аттракционов в данном парке. Кроме этого, следственные органы начали свою проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Известно, что пострадавший ребенок - девочка, ей всего четыре года.

Как сообщало Накануне.RU, в феврале прошлого года в батутном парке Екатеринбурга 5-летний мальчик прыгнул в поролоновый бассейн, где столкнулся с другим ребенком. В результате он получил травму головы и был срочно госпитализирован в одну из городских больниц. После этого было возбуждено уголовное дело.

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На Среднем Урале ребенок получил тяжелую травму в батутном парке

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Теги: батут, парк, ребенок, Реж, прокуратура



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