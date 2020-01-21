В Прикамье отчим ставил пасынка в угол на макароны и не давал ходить в туалет

30-летнему отчиму из Красновишерска грозит срок за издевательства над семилетним сыном сожительницы, которые длятся полжизни пострадавшего, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.

По версии следствия, в марте 2016 г., когда ребенку было четыре года, отчим начал "воспитывать" его тем, что надолго ставил в угол на макароны, избивал или не давал ходить в туалет. Продолжалось это больше трех лет, до сентября прошлого года.

Обвиняемый до приговора суда арестован. Дело ушло в суд.