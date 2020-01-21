02 Августа 2020
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Политика В России
Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй в зале суда (2020) | Фото: http://finance.sina.com.cn/

Главу Интерпола признали коррупционером. Под подозрением оказалась и его жена

Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй был сегодня признан виновным во взяточничестве и приговорён к лишению свободы на длительный срок. Тяньцзиньский народный первый суд первой инстанции также назначил бывшему силовику штраф в размере двух миллионов юаней.

Как сообщает Sina.com, Мэн согласился с решением суда и не стал подавать апелляцию. В ходе разбирательства было установлено, что Мэн, работая на высоких должностях с 2005 по 2017 гг., пользуясь служебным положением, оказывал помощь различным организациям. Ущерб от этого суд оценил в 14,46 млн юаней.

По ряду эпизодов проходит также супруга Мэн Хунвэя Гао Гэ, бывшая членом постоянного комитета Народного политического консультативного совета провинции Шаньдун. В настоящее время она отправлена в отставку с этой должности.

Напомним, глава Интерпола внезапно исчез летом 2018 г. Тогда его жена, проживавшая во Франции, подала заявление о пропаже. Однако вскоре стало известно, что Мэн Хунвэй задержан на родине за коррупцию.

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Главу Интерпола признали коррупционером. Под подозрением оказалась и его жена

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Теги: Интерпол, Мэн, коррупция



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