На Сахалине решили выплачивать еще по 150 тысяч при рождении первенца и по 250 тысяч при рождении второго ребенка

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко объявил о том, что в регионе решили увеличить меры финансовой поддержки при рождении детей. Помимо выплат из федерального бюджета, при рождении детей матери будут получать также региональные выплаты. Они были и раньше, но их решено расширить и увеличить. Об этом Лимаренко сказал на пресс-конференции, сообщают местные СМИ.

Он подчеркнул, что меры поддержки семьи, о которых заявил в своем послании президент РФ Владимир Путин, проецируются и на Сахалинскую область.

"Это не только демография, но и забота о будущем России", - сказал Лимаренко.

Губернатор объявил, что принял следующее решение: все сахалинские семьи при рождении детей будут получать и региональные выплаты. При рождении первенца - 150 тыс. руб., в при рождении второго ребенка - еще 250 тыс. Ранее на получение 150 тыс. при рождении первенца имели право только матери 19-25 лет.

По словам Лимаренко, в нему не раз обращались с таким предложением. Что касается выплаты при рождении второго ребенка, то ранее она была 200 тыс. При этом действие региональной программы маткапитала также будет продлено до 2026 года.

Кроме того, в области семьям с детьми оказывается финансовая помощь на погашение ипотечного кредита, взятого от Сахалинского ипотечного агентства. При появлении на свет первого ребенка сумма долга уменьшается на 500 тыс., второго - 1 млн, третьего и последующих - до 2 млн. Однако теперь этот порядок охватит и коммерческие банки. Единственное ограничение - нужно проживать в области не менее 10 лет, а ребенок должен родиться после 1 января 2020 года.

Напомним, с 2020 года при рождении первенца федеральная выплата составит 466 тыс. руб., второго - еще 150 тыс., третьего - 450 тыс. на погашение ипотечного кредита. Также малоимущим семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет будет выплачиваться новая ежемесячная выплата в размере половины прожиточного минимума. В среднем по России это 5,5 тыс. руб., в Сахалинской области - чуть более 8 тыс. Эта мера должна охватить более пяти тысяч семей. Если и с учетом этой выплаты материальное положение семьи останется тяжелым, будет выплачиваться полный прожиточный минимум, подчеркнул сахалинский губернатор.

Лимаренко сообщил, что 10 февраля он представит программу комплексного развития региона в Совете Федерации. Он возглавляет область с декабря 2018 года. В 2000-х работал в правительстве Нижегородской области, с конца 2000-х - в Росатоме.

Отметим, что в Сахалинской области уже много лет проводится более грамотная политика поддержки рождаемости, чем в среднем по России. Важной является бóльшая поддержка рождения вторых и следующих детей. В 2015 году суммарный коэффициент рождаемости по вторым рождениям составил почти 0,75, т.е. в среднем почти 75% женщин области рожают второго ребенка, в то время как в среднем по России эта цифра ниже 60%. В результате суммарный коэффициент рождаемости в 2015-2017 гг. даже превышал 2 ребенка на женщину, хотя в 2018-м снизился до 1,95, а в прошлом году должен составить около 1,9. Однако это гораздо выше, чем в среднем по России (1,5). С 2010 года население области почти не убывает.

Показательным является и такой факт. По данным микропереписи населения 2015 года, среднее желаемое число детей в Сахалинской области составило 1,86 у женщин и 1,68 у мужчин. То есть реальная рождаемость, которая через год составила рекордные для области 2,16, заметно превышала и до сих пор превышает желаемую при идеальных условиях. В целом по России все наоборот: желаемая рождаемость в 2017 году была 2,15 детей, реальная -1,6.

Более того, молодое население Сахалинской области демонстрировало наиболее низкие репродуктивные установки в Дальневосточном федеральном округе, но рождаемость там самая высокая (не считая Чукотки), что, вероятно, связанно именно с правильной политикой поддержки рождаемости. К слову, у самого Лимаренко трое сыновей.