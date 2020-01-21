СМИ: Задержан глава отделения ПФР по Красноярскому краю

Задержан глава отделения Пенсионного фонда России по Красноярскому краю Денис Майборода. Об этом сообщает РИА Новости источник.

В 2018 году по уголовному делу о хищении средств в отделении Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю был арестован заместитель управляющего.

Сообщалось, что в отделении совершены хищения более 70 миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий", а в кабинетах сотрудников ПФР совместно с УФСБ проведены обыски.