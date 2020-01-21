Экс-глава департамента рекламы МУГИСО останется под стражей до весны

Свердловский областной суд оставил под стражей экс-начальника департамента рекламы министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области Игоря Разунина.

Напомним, бывшего чиновника обвиняют в получении взятки. Он подался в бега, но летом 2019 года был задержан в республике Беларусь при попытке пересечь границу с Украиной, а в декабре экстрадирован в Россию.

30 декабря Кировский районный суд Екатеринбурга отправил Разунина под стражу до 20 апреля 2020 года. Однако защита экс-руководителя обжаловала это постановление.

Сегодня, 21 января, Свердловский областной суд рассмотрел материалы и выслушал доводы сторон. Как сообщили Накануне.RU в облсуде, было принято решение оставить акт без изменений, а жалобу - без удовлетворения.

Напомним, до своего побега из страны Игорь Разунин был помещен под домашний арест, при этом суд разрешил ему прогулки.