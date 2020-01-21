В Челябинске дольщики собирают подписи за отставку министра строительства Тупикина

Дольщики собирают подписи за отставку министра строительства Челябинской области Виктора Тупикина. Петицию, опубликованную в соцсети, подписали 108 человек, передает корреспондент Накануне.RU.

"Ситуация просто катастрофичная, сотни невиновных дольщиков лишаются жилья, прав на собственность на Южном Урале. Министр строительства бездействует уже много лет", - говорится в петиции.

Напомним, губернатор Алексей Текслер во время прямой линии заявил, что дома дольщиков будут достроены в течение трех-четырех лет. По каждому объекту уже принято решение.

Так, уже несколько лет добиваются своих квартир дольщики "Речелстроя". В ноябре 2017 г. активистам позвонил президент России Владимир Путин. Глава государства поручил занимавшему на тот момент пост губернатора Борису Дубровскому провести встречу с дольщиками, по итогам которой стало известно, что достраивать дома будет компания "Западный луч". В настоящий момент в Центральном районном суде Челябинска рассматривается уголовное дело в отношении учредителя ООО "Речелстрой" Андрея Пязока и бывшего генерального директора компании Сергея Вегельмана.

С 2017 года ждут квартир и более 2 тыс. дольщиков бизнесмена Александра Сребрянского. С ним было аффилировано около десятка компаний-застройщиков, которые привлекали средства дольщиков на строительство домов. В целом компании не достроили 22 дома. Достраивать объекты будут с привлечением средств федерального Фонда защиты прав дольщиков на условиях софинансирования из областного бюджета – 19% от общих затрат. В настоящий момент в отношении бизнесмена расследуется уголовное дело.