02 Августа 2020
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Политика В России Москва
Государственная дума, Госдума, депутаты (2019) | Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума может рассмотреть поправки в Конституцию уже 23 января

Государственная Дума в ближайшее время начнет рассмотрение законодательных инициатив Путина, которые были внесены в парламент в понедельник, 20 января, заявил  спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин по итогам заседания Совета ГД. Спикер Госдумы отметил, что все законодательные инициативы направлены в комитет по госстроительству и законодательству.

"Завтра вновь вернемся к этому вопросу на Совете Государственной Думы и возможно уже на этой неделе по мере готовности, если комитет сочтет возможным, рассмотрим данный вопрос 23 января, в четверг", - заявил Вячеслав Володин.

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Госдума может рассмотреть поправки в Конституцию уже 23 января

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Теги: госдума, поправки в конституцию, вячеслав володин



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