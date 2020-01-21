Госдума может рассмотреть поправки в Конституцию уже 23 января

Государственная Дума в ближайшее время начнет рассмотрение законодательных инициатив Путина, которые были внесены в парламент в понедельник, 20 января, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин по итогам заседания Совета ГД. Спикер Госдумы отметил, что все законодательные инициативы направлены в комитет по госстроительству и законодательству.

"Завтра вновь вернемся к этому вопросу на Совете Государственной Думы и возможно уже на этой неделе по мере готовности, если комитет сочтет возможным, рассмотрим данный вопрос 23 января, в четверг", - заявил Вячеслав Володин.